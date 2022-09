El estratega nacional no inició con el pie derecho en su debut como estratega de la 'Blanquirroja'.

Perú vs México: ¿Quiénes ganaron y perdieron en el debut de Juan Reynoso como DT de la selección?

La selección peruana cayó por la mínima diferencia ante México en el Rose Bowl Stadium. Este encuentro marcó el debut de Juan Máximo Reynoso como estratega de la 'Blanquirroja' de cara al proceso clasificatorio al Mundial de 2026.

A raíz de esta derrota, se puede sacar ciertas conclusiones de lo que fue el desempeño individual de cada uno de los elementos que fueron probados por el ex director técnico de Cruz Azul. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron?

En la siguiente nota te contaremos quienes fueron los beneficiados y perjudicados en la derrota del combinado nacional a manos del cuadro azteca.

¿Quiénes perdieron con Juan Reynoso?

EDISON FLORES: El 'Orejitas' fue uno de los que tuvo la opción de regresar al once titular de la 'Blanquirroja', lamentablemente no tuvo un buen desempeño y estuvo muy flojo al momento de generar ocasiones y de devolver el balón.

PEDRO GALLESE: A pesar de que no tuvo muchas acciones a causa de las escasas ocasiones de 'La Tri', el portero de Orlando City padeció mucho al momento de jugar con los pies. No obstante, no tendrá mucha influencia en fur¿turas convocatorias.

¿Quiénes ganaron con Juan Reynoso?

GIANLUCA LAPADULA: Luchó todos los balones y se dió íntegro hasta antes de ser sustituido. Tuvo pocas ocasiones, pero sigue demostrando que es el más peligroso del combinado nacional.

RAÚL RUIDÍAZ: El atacante del Seattle Sounders retornó a la selección peruana tras mucho tiempo de ausencia. A pesar de que jugó pocos minutos, se le notó entusiasta, por lo que Reynoso le seguiría dando minutos.

SERGIO PELA: El ex Alianza Lima también jugó pocos minutos, pero a pesar de haber tenido problemas con su club, estuvo muy participativo y entusiasta. Reynoso confía en él.