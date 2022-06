Gran parte de la hinchada y todo el plantel de la selección peruana estaban seguros de que iban a clasificar al Mundial de Qatar 2022, pero aquello no pasó, debido a que Australia ganó el repechaje en los penales.

Los disparos errados por Luis Advíncula y Alex Valera le pasaron la cuenta al equipo de Ricardo Gareca, que se tendrá que conformar con mirar la Copa del Mundo desde Lima.

Tras el partido con los oceánicos el plantel de la Bicolor quedó muy tocado, incluso existe una fuerte versión, que dice que dos jugadores se agarraron a golpes en el interior de la concentración.

Los dichos fueron expuestos por el ex seleccionado Francisco Paco Bozán, quien en El Deportivo contó la dura situación que se produjo entre los futbolistas, aunque evitó dar nombres.

"Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y ayer me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario", indicó el ex portero.

Luego, fue más allá y reveló que hubo golpes y que los jugadores que vieron todo lo que estaba pasando no los separaron.

"Ha habido mucha tristeza... en fin. Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y que no se metió nadie a separar ah. No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños. Contaremos más detalles", replicó.