El mundialista con la Selección Peruana, Julio César Uribe, hablo de la dura caída del equipo de Ricardo Gareca frente a Australia en el repechaje que definió el penúltimo boleto a Qatar 2022. Además, consideró que la 'Blanquirroja' estuvo a altura, pero los 'Canguros' terminaron por sorprenderlo y así lograr su pase a la Copa del Mundo.

"No hay mucha vuelta que darle. La Selección intentó todo lo que tuvo que intentar, jugaron a lo que siempre han jugado, pero el adversario lo descifró de forma espectacular porque no le dio una opción a lo que desarrolló Perú en 8 años", manifestó el 'Diamante' en Radio Ovación.

"El equipo estuvo a la altura de lo que estaba buscando, pero no lo encontró porque hubo mérito del adversario. 'Canchita' Gonzáles, quien reemplazó a Yoshimar Yotún, hizo un buen partido e interpretó lo que el técnico le indicó. Lo de Australia a mí me sorprendió porque lo hizo todo bien, desde su administración e intención de hacer gol, y no darle el espacio para que no le anoten", agregó el exseleccionado nacional.

Además, consideró que la 'Biocolor' sufrirá el recambio generacional, debido a que muchos de los jugadores quedarán fuera para la próxima eliminatoria."Perú va a tener muchos problemas de recambio generacional y ojalá me equivoque. Viendo, por ejemplo, como en Argentina trabajan en menores y la diferencia es tremenda", aseguró Julio César Uribe.

La Selección Peruana perdió por penales (5-4) ante Australia en el repechaje y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Ahora, el equipo nacional deberá pasar la página y centrarse en lo que serán las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Por el momento, la continuidad del ‘Tigre’ es incierta, pero este jueves podremos conocer más sobre este tema y el futuro de la 'Blanquirroja.