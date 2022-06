El histórico ex defensor de la selección peruana tiene confianza de cara al partido del lunes, aunque pide mesura y pide que se respete al rival con el que se luchará por clasificar al Mundial.

Héctor Chumpitaz pone la pelota al piso para el repechaje: "No hay que confiarse, Australia juega como equipo europeo"

Uno de los jugadores más talentosos en la historia del fútbol peruano es Héctor Chumpitaz, quien como en sus años de crack puso la pelota el piso y pidió calma, justo antes del repechaje para el Mundial de Qatar 2022 ante Australia.

El otrora defensor central atendió el teléfono ganador de Bolavip y conversó acerca del choque con los oceánicos, que definirá la suerte del elenco de Ricardo Gareca de cara a una clasificación al certamen planetario.

"No veo muy fácil el partido, porque se le ve que ellos tienen buenos jugadores, un sistema al estilo europeo, que son rápidos y fuertes. Lógicamente que nosotros vamos a sacar ventaja en el juego corto, pero si ellos implantan un juego rápido se nos puede poner difícil", dijo El Capitán de América a nuestro medio.

"Perú debe ser el dueño del balón, no descuidarse, porque tienen jugadores rápidos. No sé si era mejor jugar con Emiratos Árabes o Australia, tienen un juego casi igual, los árabes incluso jugaron mejor, llegaron varias veces y no pudieron anotar, fue un partido parejo", agregó acerca del último partido de los Socceroos.

La clave para ganar

Chumpitaz, ídolo de Universitario y Sporting Cristal, explicó que Perú debe jugar como lo hace históricamente para quedarse con la clasificación, aunque puso énfasis en lo clave que será aprovechar las aproximaciones que tengan.

"El equipo peruano es más habilidoso, tiene mejor juego en corto, es mejor técnicamente, pero hay que convertir los goles cuando se crean las opciones, por eso yo digo siempre ‘goles que no haces son goles que te hacen’”, expresó.

Además, Chumpi tiene fe ciega en Ricardo Gareca: "Ha trabajado bien, aparte ha tenido el apoyo al máximo por parte de la Federación, ha tenido todas las posibilidades, todo lo que ha pedido le han dado, es al revés de lo que pasamos nosotros en nuestra época. El apoyo que le han dado ha sido importante, ha podido trabajar con tranquilidad".

Por último, el histórico ex jugador de la selección peruana insistió en que no hay que ir confiados al partido, porque Palomino ya sabe lo que puede ocurrir.

"Hay confianza de que Perú puede clasificar, pero no confiarse, porque ‘la confianza mató a Palomino’, entonces yo creo que el equipo tiene que saber que debe sacar de los mejor suyo para ganar y no recibir una sorpresa", cerró.