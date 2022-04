Ricardo Gareca en una entrevista con el periodista argentino Martín Liberman, habló largo y tendido sobre fútbol, en particular de la Selección Peruana y todo lo sucedido en estas Eliminatorias Sudamericanas donde actualmente la ‘Blanquirroja’ se encuentra en zona de repechaje gracias al gran trabajo del ‘Tigre’ su comando técnico y los jugadores.

+ Contó todo: Cueva explicó las razones por las que no fue a Boca

+ El rival que se perfila para el amistoso ante Perú previo al repechaje

+ La reflexión de Cueva sobre los "4 fantásticos" de la Selección Peruana

El estratega de la Selección Peruana tocó el tema de otras posibles ofertas de clubes o federaciones diciendo: "Cualquiera que me llegue a nombrar, como no tenga nada oficial, pero que me nombren para mí ya es un honor, ya sea selección o equipo. Pero, solo le presto atención si es oficial, no me dejo llevar por rumores. Solo le doy importancia a algo oficial. Yo me debo a la Selección Peruana. En este momento lo que me ocupa la cabeza es Perú. En su debido momento analizaré mi futuro", dijo Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca también tocó el tema del VAR y la polémica que se suscitó en el partido frente a Uruguay en el estadio Centenario por las Eliminatorias Sudamericanas: "Es necesario creer. Es muy difícil trabajar sin creer, porque cómo hacemos para trabajar si no creemos en algo. Quiero creer que hay buena intención en todo, no una intención de empeorar. Es tratar de creer y acatar las decisiones que se tomen y quiero creer que el VAR, más allá de las deficiencias que tiene, que están a la vista porque lo vemos, tiene una buena intención de mejorar el juego".

Finalmente, Ricardo Gareca habló sobre la posible clasificación al Mundial Qatar 2022, donde podría volver a enfrentar a Francia y Dinamarca: “Me gusta, si llegara a darse esa posibilidad pero ahora no me quiero meter en eso. Perú está en la etapa de aprendizaje y para fortalecerse tiene que aprender, debe de exigirse y jugar con los mejores”, concluyó el estratega argentino.