Jhonnier Montaño Jr. fue uno de los jugadores que tuvo mayor proyección en los últimos años jugando en la Liga 1. Su buen momento le dio esperanzas de poder llegar a la Selección Peruana, pero finalmente eligió jugar por Colombia y este jueves dio a conocer los motivos de su decisión.

"Tengo claro que voy a jugar por Colombia, en su momento me ofrecí a jugar por Perú, creo que la Selección colombiana están pendientes de mí, me llaman, me preguntan cómo voy y estoy muy contento. Les dije a mis padres que quería jugar por Perú, pero como no se dio y me llamaron a la selección colombiana, terminé por decidirme al 100%", reveló el actual jugador del Huesca en Radio Ovación.

Por otro lado, dio detalles de su presente en la Segunda División de España, país al que llegó tras su buen rendimiento en Deportivo Municipal y lo que lo ayudó a seguir creciendo futbolísticamente para entrar en el radar de la selección colombiana.

“Estoy muy feliz con el grupo con el que estoy trabajando en España (Huesca) y con este paso que he dado en mi carrera. Soy un jugador que se ha movido por todo el frente de ataque, me han estado poniendo de ‘9′, de extremo y hasta hace poco antes del parón he estado jugando de 10”, finalizó el mediocampista colombiano.

Como se recuerda, Jhonnier Montaño Jr. fue convocado hace varios meses a la selección colombiana Sub-17 y que ahora continúa su crecimiento como futbolista en el Huesca de España, equipo que descendió a la Segunda División el pasado mayo del 2021.