Rafael Guarderas se encuentra preparándose de la mejor forma para afrontar la temporada 2022 de la Liga 1 con Universitario de Deportes. El mediocampista crema no solo piensa en el torneo local y la Conmebol Libertadores, sino que también tiene la esperanza de llegar a la Selección Peruana de Ricardo Gareca.

“Es un sueño de todos, más por el momento de la Selección. Sí me siento en la capacidad de hacerlo, lamentablemente la Selección es un premio a la continuidad, no a dos o tres partidos, sino un buen campeonato o año”, reveló el futbolista crema al programa 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias.

"Desde que volví a Universitario en el 2019 encontré ese despegue que quería en los meses finales, después vino el COVID, tuve una lesión muy fuerte. Aunque tuve buenos partidos, creo que no encontré esa continuidad para que se diga mi nombre en la selección. Me siento en la capacidad si es que me toca estar, es mi sueño", agrego el mediocampista merengue sobre su sueño de vestir la 'Bicolor'.

Ricardo Gareca presentó este jueves la lista de convocados del medio local para los encuentros amistosos que sostendrá la Selección Peruana ante Jamaica y Panamá en el mes de enero. Con estos partidos de preparación el 'Tigre' busca mantener el ritmo de la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias Sudamericanas, para poder sumar en la próxima fecha doble y así poder clasificar al mundial de Qatar 2022.