Ex seleccionado uruguayo le pega a Sebastián Beccacece, candidato a reemplazar a Gareca en Perú: "No me gusta como es como persona, a nivel humano"

Uno de los candidatos más fuertes para llegar a la selección peruana tras la partida de Ricardo Gareca es el argentino Sebastián Beccacece, quien actualmente es el director técnico de Defensa y Justicia de su país.

El blondo estratega conoce el medio peruano, porque fue asistente de Jorge Sampaoli cuando dirigía en el país, y está en la carpeta de opciones de la Federación Peruana de Fútbol.

Alguien que conoce de cerca a Beccacece es el ex seleccionado uruguayo Mathías Corujo, quien lo tuvo como técnico en Universidad de Chile, la primera estadía como técnico en solitario del ex ayudante de Sampa.

"A mí me dolió mucho la salida de Martín, primero que nada, porque se hicieron mal las cosas en su salida, porque antes de terminar el proceso ya se había nombrado a un técnico, en este caso Beccacece. Antes del último partido que dirigió Martín nos hicieron salir de la concentración para ir a hablar con el otro técnico, Beccacece, esto yo no lo compartía", contó el ex lateral derecho al programa de Youtube Galería Sur.

"La relación mía con Sebastián era normal, de técnico a jugador, y después a la medida que iban pasando las semanas, los meses, veía cosas que no me gustaban, yo soy un tipo frontal, voy de frente, y si veo algo que no está bien no puedo ocultarlo, voy y lo hablo", agregó.

Luego, Corujo fue contundente en sus palabras, porque aseguró que Beccacece como entrenador es muy bueno, sin embargo como persona deja mucho que desear.

"Beccacece como entrenador de fútbol me parece muy bueno, un gran entrenador, que me dejó muchísimas cosas, capaz que fue con los que más aprendí, pero a nivel humano, a nivel persona, no me gustaban ciertas situaciones de él, por ahí pasaba la cosa, que lo segundo para mí es lo más importante, lo humano", conto.

Sebastián Beccacece es uno de los tantos candidatos que suenan para ser el reemplazante de Gareca en la selección peruana.