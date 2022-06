El entrenador argentino tiene en mente no extender su vínculo con la Bicolor, y según supo Bolavip ya hay un candidato para quedarse con el puesto del exitoso estratega.

¿Se va el Tigre? El primer entrenador que suena en la selección peruana si no renueva Ricardo Gareca

Esta nota nadie la quisiera escribir, pero así es el destino. La selección peruana se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022, tras perder en los penales con Australia, situación que puede gatillar la pronta partida de Ricardo Gareca.

El Tigre, quien ha sido el más exitoso estratega de la Bicolor en las últimas décadas, con una clasificación a una Copa del Mundo y una final de Copa América a cuestas, termina su contrato y todo apunta a que no lo va a renovar.

La intención en la Federación Peruana de Fútbol es que el ex técnico de Vélez Sarsfield extienda su vínculo, sin embargo aquello es complicado, y por esa razón ya empieza a pensar en alternativas para el futuro.

Aunque todavía es muy prematuro, en la FPF ya están mirando el mercado de entrenadores, y según pudo averiguar Bolavip, el primer nombre que aparece como alternativa es el argentino Sebastián Beccacece.

El estratega tiene trabajo actualmente, porque es el DT de Defensa y Justicia, donde logró su único título como director técnico, ya que dirigió al cuadro argentino en la victoria sobre Palmeiras en la Recopa Sudamericana de 2021.

Conoce Perú

El nombre de Beccacece no es antojadizo, y suena como opción debido a su amplio conocimiento del fútbol peruano, debido a que trabajó en el país por cinco años, cuando fue ayudante de Jorge Sampaoli.

El blondo estratega estuvo como asistente de Sampa en Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal, es por ello que conoce de cerca la realidad del balompié peruano en todos sus planos, por ello su CV está en la mesa de la FPF.

Hace poco el ex entrenador de Racing estuvo en contacto con la ANFP para llegar a la selección chilena, no obstante aquello no avanzó y el elegido en la Roja fue el argentino Eduardo Berizzo.

Pese a que la idea de todos en Perú es que el contrato de Ricardo Gareca sea renovado, la danza de candidatos a reemplazarlo comienza y el primer nombre que aparece en la palestra es el de Sebastián Beccacece.