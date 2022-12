Ricardo Gareca reveló por qué todavía no consigue dirigir ningún plantel

Habiendo pasado más de seis meses desde el fatídico duelo entre la Selección Peruana y el combinado de Australia, el director técnico argentino Ricardo Gareca todavía no consigue trabajo. Habiendo sido uno de los gestores de la más reciente historia del combinado nacional, el estratega sigue desempleado y explicó por qué.

Brindando recientes declaraciones, Ricardo Gareca comentó que tuvo propuestas encima de la mesa, pero que su intención era todavía no dirigir a ningún plantel o Selección, cosa que se pudo haber dado con las alternativas de Independiente de Argentina o, más recientemente, la Selección de Chile.

En ese sentido, el estratega, para poner los datos sobre la mesa, está libre desde el mismo instante en que Perú perdió con Australia y no se logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Desde aquel momento, se terminó el contrato con la Federación Peruana de Fútbol y las charlas para la renovación no llegaron a buen puerto, así que no quedó más que marcharse.

"Me propuse esperar a que termine el Mundial para empezar a resolver mi futuro. Estoy preparado para dirigir a una selección y también me gusta el día a día en un club, lo más importante es el desafío", comentó Ricardo Gareca explicando la razón por la que todavía no consigue ningún plantel.

Así pues, el estratega también indicó qué le gustaría. No cerrándose solamente a dirigir una Selección, como fue el caso de Perú por alrededor de siete años, también aclaró que está listo para el día a día, el momento a momento y el partido a partido.