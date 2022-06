Luego de la definición por penales donde la Selección Peruana cayera derrotada por 5-4 frente a Australia, muchas personas han tocado el tema sobre quién sí y quién no debieron patear en esa ejecución tan decisiva que nos pudo llevar al Mundial Qatar 2022.

En ese sentido, uno de los personajes que habló fue Roberto Palacios. El exseleccionado se refirió, en una entrevista con Depor, sobre lo que sucedió al momento de elegir los ejecutantes. Para su pesar, el exfutbolista fue sincero y no escatimó en adjetivos.

Roberto Palacios indicó que al parecer los jugadores de la Selección Peruana no tenían en menta la envergadura de lo que disputaban en ese crucial compromiso.

“Yo creo que no se dieron cuenta de la realidad de lo que estaban jugándose. Ellos tuvieron que dar más de lo que dieron. No es por criticarlos, pero era un partido clave e importantísimo para todos los peruanos y los que tuvieron que hacer su mejor partido, no lo hicieron”, comentó Roberto Palacios al diario Depor.

A su vez también se refirió sobre la elección de que Alex Valera defina desde los 12 pasos: “De repente alguno con experiencia se hizo el loco, y él sintió que sí podía hacerlo, pero después cuando caminas del medio campo hacia el punto de penal todas las cosas te vienen en mente y ahí las piernas te empiezan a temblar. Yo creo que eso pasó, pero no hay que reprocharle, ni a él ni a Advíncula”, agregó el ‘Chorri’.

Finalmente, sobre la continuidad de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana dijo: “Lo que ha hecho durante todo este tiempo, yo creo que sí pueden, la directiva debería pensar en retenerlo porque la alegría que nos ha dado es importante, así que uno debe ser agradecido. Hay que esperar si el técnico quiera seguir”, culminó quien tuvo en su momento la ‘10’ en la ‘Blanquirroja’.