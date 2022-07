El futuro de la selección peruana está en ascuas, debido a que el entrenador Ricardo Gareca aún no define su futuro, porque tras termina su contrato con la FPF todavía no dice si lo va a renovar o no.

En Videna quieren que el Tigre siga en el cargo, porque la idea es que lidere el proceso para el Mundial de 2026, debido a que hay consenso en que el argentino es el ideal para el cargo.

Sin embargo, ante la tardanza en la respuesta del adiestrador con pasado en Vélez, empiezan a sonar nombres como su reemplazo, y uno de ellos es el de Sebastián Beccacece, actual entrenador de Defensa y Justicia.

Alguien que conoce el trabajo de Becca es el destacado periodista italiano de ESPN Vito De Palma, quien vive en Argentina y en diálogo con Bolavip comentó la opción del blondo estratega en el combinado nacional.

El europeo dice que piensa que el ex ayudante de Jorge Sampaoli es un gran DT, pero asegura que Gareca es el ideal para comandar a la Bicolor.

Las opiniones del popular Vito

¿Qué opinas de Beccacece?

"Beccacece no es mal entrenador, aunque yo no sé si le da el talle para una selección, además de una selección que viene de ser dirigida por un técnico con una personalidad tan potente, tan poderosa como el Tigre Gareca, y además no son técnicos similares en cuanto a estilo".

¿En qué se diferencia el Tigre del actual DT de Defensa y Justicia?

"Gareca es más bien un técnico muy pragmático, a mí me gustan los entrenadores así, por ende yo digo que es muy inteligente, pero más allá de la cuestión de inteligencia es un hombre que más allá de lo que tiene logra armar equipo. En cambio Beccacece es un poquito más fundamentalista".

¿Perú qué clase de DT necesita?

"En una selección, al tener la oportunidad de elegir, te puedes dar el gusto de armar un plantel según tus gustos, tu exigencia, pero no es que Perú tenga un plantel enorme, por ahí eso lo puedes hacer si diriges a Brasil o Argentina, que son equipos que tienen muchos jugadores donde elegir".

¿Entonces tú crees que el estilo de Gareca es más idóneo?

"Cuando tienes a los hombres contados, los jugadores de nivel de selección contados, yo prefiero tener a un entrenador pragmático, como Gareca, uno que con lo que tiene puede armar un equipo competitivo".

Por último, ¿te dolió la eliminación de Perú de Qatar?

"Fue una lástima lo que pasó con ese penal equivocado, porque Perú hizo todo para estar en el Mundial".