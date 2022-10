Todavía despertando la atención de los entrenadores, Jean Deza sigue atrayendo miradas por su talento. Con una calidad indiscutible, lo más complicado de controlar al hábil extremo no pasa por frenarlo en un campo de fútbol; sino, fuera de él. Así de claro lo tiene Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, y situación que explica El Bombardero en su columna Pisa Pelota del Diario Trome.

Desde el anonimato, El Bombardero del Diario Trome ahora habla sobre Juan Reynoso, Jean Deza y la Selección Peruana. Dejando en claro que el 'Cabezón' está interesado en tener al 'Ratón', también sabe que el extremo es más pícaro fuera del campo que dentro de él, por eso le está haciendo un "seguimiento".

"Le aviso al ‘Ratón’ que el ‘Cabezón’ le está haciendo seguimiento. Todo va a depender que se mantenga en el mismo nivel. Pero lo más importante, que se porte bonito en su vida privada. Un ampay, una indisciplina o cualquier joda, lo manda al sótano diez. Allí sí se despide de toda posibilidad de volver por última vez a la selección", firma El Bombardero en su columna Pisa Pelota del Diario Trome.

Siguiendo ese mismo tono en su relato, desde el fortín de su columna, el personaje continúa brindándole más consejos a Jean Deza e incluso menciona que su actual entrenador, Franco Navarro, puede interceder por él para que lo tomen en cuenta, pues habilidad al muchacho le sobra.

"Hay una luz y que no la apague. Incluso me datean que el ‘Pepón’ estaría dispuesto a interceder para que lo convoquen porque considera que en el uno contra uno no hay uno mejor en el medio", sostiene El Bombardero.

Habrá qué ver cómo siguen pasando los días para Jean Deza y si llega a tener más protagonismo ante las cámaras deportivas que frente a la de espectáculos. Solo él tiene el control de eso y la decisión final.