Su convocatoria levantó pólvora por lo que significa su nombre para la hinchada, despertando cuestionamientos por parte de los hinchas. La Selección Peruana, cuando confirmó el llamado por parte de Juan Reynoso a Raúl Ruidíaz, generó en el fiel seguidor un ceño fruncido. Porque no marca goles acá, y en su club la rompe toda.

Algunos llegaron a compararlo con el caso de Claudio Pizarro, cuando teóricamente no tiene nada que ver, porque todos cumplen un rol diferente, y crean sus carreras por separado. El hecho es que 'La Pulga' no fue bien vista, pero el director técnico lo tiene referenciado hasta como titular junto a Gianluca Lapadula. Pero hay un hecho reciente que podría forjar una nueva reacción.

Según comenta el periodista conocido como 'Alonso El Inca', hay novedades con respecto al presente del ex Universitario de Deportes, no son noticias positivas, todo lo contrario: "Raúl Ruidíaz presenta una fatiga muscular, sabe que cuenta con la confianza de Juan Reynoso y es consciente que Seattle Sounders pelea por playoffs. Veremos en estos días que quedan".

Algo que fue adelantado por un medio de comunicación como 'RPP Noticias' unas horas antes, pero sin tanta fiereza como el comunicador peruano, especializado en información de la 'MLS'. Lo que menciona la casa radial es lo siguiente: "Seattle Sounders, club en el que milita el atacante, ha solicitado a la Federación Peruana de Fútbol la liberación del futbolista luego del encuentro ante el 'Tri'".

Para después explicar que hay una base fundamental para tomar esta decisión, si se acepta desde Juan Reynoso y sus colaboradores: "El tema viene siendo evaluado por el cuerpo técnico de la blanquirroja. Existen chances de que se acepte la propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre no hay fecha FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a jugadores, y la Selección Peruana tiene intenciones de jugar un amistoso en el interior del país".

Hasta el momento, lo que se sabe, es lo que replica 'RPP Noticias' en su web principal: "La situación se definirá en los próximos días. Por lo pronto, Raúl Ruidíaz no ha entrenado a la par del equipo, pues arrastra una fatiga muscular. Aunque no es de gravedad, y llegaría sin problemas al partido ante México, la intención del cuerpo médico es que se recupere por completo". Quizás, no esté Raúl Ruidíaz ante México, por lesión o salida inesperada, veremos.