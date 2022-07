El presidente de la Federación Peruana de Fútbol no logró convencer a Ricardo Gareca. 'El Tigre' se marcha después de dos procesos.

Es oficial: Ricardo Gareca no continuará en la Selección Peruana

La Selección Peruana de Fútbol continúa su proceso de mejora con un entrenador diferente. Ricardo Gareca no estará con el país que lo adoptó por dos procesos eliminatorios. 'El Tigre' decidió no aceptar la propuesta de renovación presentada por Agustín Lozano, informan diversas fuentes de plena confianza.

El periodista deportivo de 'ESPN Perú', Franco Lostaunau, lanzó la primicia de este hecho: "Ricardo Gareca no va más. No hubo acuerdo en la segunda reunión y el argentino no continuará al mando de la selección peruana". Fue la primera persona que comunicó en su cuenta de Twitter, el hecho consumado.

Después aparecieron otros comunicadores sociales como Manuel Olivari, quien había adelantado este hecho ayer. Y esto presentó ahora mismo: "Contamos en 'Mediodía DIRECTV' que, a pedido de la Federación Peruana de Fútbol, hoy hubo una 2da reunión con Ricardo Gareca. El resultado fue el mismo: el Tigre no sigue en la Selección de Perú".

Entonces podemos dar por descontado que el ciclo de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana se terminó. Lo que más habría molestado es la forma de negociar por parte de Agustín Lozano, calificada por el entorno del 'Flaco' como deplorable.

Desde un principio se habló de que no existía un plan B, y ahora deberán correr contra el reloj. Veamos con qué nos sorprenderá el comité encargado de la selección del nuevo líder deportivo. De ahora en adelante, la gestión de Agustín Lozano, pierde el escudo que significaba 'El Tigre'. Veamos cómo les va, y qué decisiones tomará.