La Selección Peruana no puede hacer ningún movimiento de trabajos precompetitivos para gestionar a sus futuros convocados, ya que aún Ricardo Gareca no contesta sobre su continuidad. Desde VIDENA esperan su continuidad, y trabajan en presentarle una oferta tentadora desde todos los aspectos.

'El Tigre' se encuentra en su país viendo temas personales, y cuando dio su palabra para responder a final de junio, estiró la charla para la quincena de julio. Esta situación la aceptó Agustín Lozano, quien viajará a Buenos Aires para juntarse con el director técnico.

Todo hace indicar que esta brecha adicional significa que Gareca cuenta con otras ofertas más interesantes. Una de ellas sería Boca Juniors, la cual podría hacerse realidad si Sebastián Battaglia no continúa como entrenador, siempre y cuando no clasifique en Copa Libertadores frente a Corinthians.

Pero eso es harina de otro saco, vamos al tema principal que remeció las redes sociales y el universo periodístico local. Porque Martin Liberman en la noche de ayer afirmó que Ricardo Gareca no continuaría en Perú, quedando a cargo de nuestro combinado patrio, el pedido de muchos: Sebastián Beccacece.

Sin embargo, esto se malinterpretó, dice el popular 'Colorado' y en su cuenta de Twitter colocó el siguiente mensaje: "Aclaro que para mí Gareca es único e insustituible. Técnicamente, no es más el DT de Perú, ya que su contrato está vencido. Ojalá decida quedarse, aunque lo veo difícil".

Dejando en claro que todavía no hay nada definido, y brindó una opinión sobre lo que él quisiera como líder deportivo en nuestro país. El nombre es sumamente sorpresivo: "La mejor opción sería Sampaoli, aunque la dirigencia piensa en su ex colaborador Beccacece. No tengo más para decir".