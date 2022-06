Son palabras mayores, de alguien que jugó a este deporte de manera maravillosa. El ídolo del fútbol italiano por toda la jerarquía y estilo que mostraba con su Selección Nacional, habló con motivo de la previa al repechaje internacional. Roberto Baggio charló con Julio Vílchez de 'Eurolatinos'.

Esta charla se dio en el formato de revista, donde destacó a nuestro goleador principal. Lo extraña en su país, y no entiende como Italia no se hizo con sus servicios cuando lo tenían tan cerca: "A Italia le hace falta un (Gianluca) Lapadula. Un delantero luchador que no se rinde".

Felicitando después, el trabajo de Ricardo Gareca, porque con el paso de los años se ha hecho mucho más fuerte. Hasta Italia se conoce lo que está haciendo 'El Tigre' con nuestro combinado patrio: "Perú es un equipo fuerte que está jugando su clasificación al Mundial, le deseo lo mejor y ojalá pueda clasificar a la Copa del Mundo".

Lo cierto es que tenemos que tomar en cuenta todo lo que ha dicho 'Il. Divin Codino' en esta oportunidad, quien no es un personaje que deje declaraciones para motivar a un pueblo. Así nos ven los cracks internacionales como equipo (Selección Peruana), y tienen en cuenta a cada jugador que destaque (Gianluca Lapadula).

Grandiosas palabras para el balompié peruano, se lo agradecemos mucho. Para cerrar este boletín, les recordamos cómo se estaría presentando Perú vs. Australia: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzáles, Sergio Peña; Cristian Cueva, André Carrillo, Gianluca Lapadula.