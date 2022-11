Los amistosos internacionales tienen un contexto alto en análisis, debido a que los resultados muchas veces pasan a segundo plano, aun cuando las estadísticas siempre se imponen. Para la prensa local o extranjera le sirve mucho para poder contextualizar una situación, la cual puede ser mala o positiva.

En este caso llegó una recapitulación desde el país hermano de Paraguay. Los periodistas deportivos de ese país mencionaron su molestia por lo que significa el hecho de perder una vez más contra Perú. La Blanquirroja gracias a un certero cabezazo de Alex Valera, se llevó el triunfo en el Estadio Monumental.

Mediante algunos canales de YouTube, se fue compartiendo este tema específico. La voz popular menciona lo siguiente, en favor a los muchachos de Juan Reynoso: "Tuvo la baja de Lapadula, Yotún, Carrillo. Es decir, las principales figuras de Perú no estuvieron salvo Cueva y Gallese. Zambrano tampoco estuvo".

Además, podemos oír una crítica para La Albirroja, que estuvo en cancha, pero no pudo traspasar su trabajo a la ejecución en vivo, según explican: "Eso hace que nos deje con la duda de que el rival no jugó con todo su potencial (titulares) y aun así terminó ganando el partido. Estos partidos son para ver quienes están preparados o no para afrontar lo que se viene".

Será importante ver cómo evoluciona este hecho, porque son comentarios llenos de sentimiento de un país que perdió. Se puede tomar con pinzas, cuidado, y respeto, pero nunca como una verdad absoluta para creernos superiores. Eso lo sabe bien el nuevo comando técnico, que se mentaliza con un futuro más venidero.

Este sábado 19 de noviembre Perú estará teniendo su último partido amistoso internacional, a las (7:30 PM - HORA PERUANA) en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa. Donde enfrentará al combinado patrio de Bolivia, que traerá al muy recordado en Alianza Lima, Gustavo Costas, como su flamante seleccionador.