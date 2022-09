Desde el lanzamiento de la convocatoria existieron comentarios donde se cuestionaba su inclusión, pero existe una plena confianza en su nombre. Piero Quispe llegó a la Selección Peruana para aprender y jugar, según podemos entender el pensamiento del profesor Juan Reynoso. El volante de Universitario de Deportes esta noche tendría su ansiado debut con la camiseta nacional.

El futbolista formado desde niño en la Academia de Don Héctor Chumpitaz, estaría teniendo sus primeros minutos contra El Salvador en el amistoso internacional de esta noche. Desde el pitazo inicial si no pasa nada extraño. Pero eso ya lo contamos hace algunas horas, lo que nos trae ahora a este artículo, es el apelativo que le colocaron al joven futbolista, el nuevo engreído de 'El Cabezón'.

El portal de información con corte deportivo, conocido como 'El Futbolero', colocó un titular muy llamativo. Donde reflexionan de la siguiente manera: "Le dicen el 'Alexis Sánchez peruano' y sería la sorpresa de Juan Reynoso ante El Salvador". Ahí hacen alusión a Piero Quispe, quien en el programa de polémica conocido como 'Minuto Caliente', compararon al peruano con el astro chileno.

Aunque la fuente de esta afirmación no está ahí en la página web, sí no radica de un dicho de Silvio Valencia. El ex panelista de 'Exitosa Deportes' hace poco estuvo con 'El Trome' en un programa por redes sociales y dijo esto: "Ahora, ante El Salvador, seguramente va a invitar a un hombre que yo lo pido, el Alexis Sánchez peruano, Piero Quispe, anoten ese nombre, respétalo Reynoso, Piero Quispe me parece que tiene que jugar mañana, podría hacer muchas variantes, por favor técnico Juan Máximo Reynoso, espero que lo haga".

Escarbando un poco más sobre este curioso tema, encontramos que 'El Sensei' no fue el que le puso 'El Alexis Sánchez peruano' a Piero Quispe. Si no, su compañero, Fabián Camacho, aquel que afirmó una información poco certera hace unas semanas: "En Inglaterra ya están vendiendo camisetas de la Selección Peruana, porque estará jugando el Mundial. Allá la información es clara". Pase y vea, disfrute lo que es este show deportivo.

