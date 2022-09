Desde el ámbito de motivación está perfecto, porque sentía la necesidad de demostrar sus galones ante los presentes. La opinión pública, después del mundial 'Rusia 2018', empezó a mirar de costado a Christian Cueva y todas sus acciones. Si en su momento era considerado un indiscutible, haber fallado el penal contra Dinamarca en esa cita internacional, lo derrumbó por completo.

'Aladino', posterior a esa acción desafortunada, cayó bastante en la consideración general, cambió de equipos cuando tendría que haber mejorado su presente profesional por esos tiempos. Pero la historia le fue presentando diversos retos, como él dice. Los cuales superó con trabajo y sacrificio. Esos resultados se notaron en la última 'Eliminatoria Sudamericana', donde llegamos hasta el repechaje internacional.

Ahí Christian Cueva, el mejor jugador sin discusión, se mandó altos rendimientos en la fase regular, apareciendo en momentos oportunos, dándole alegría a todo un país. Haciendo olvidar todo lo que sucedió cuando la vida no le sonreía, invitando a soñar a todos los seguidores de 'La Blanquirroja'. Y posiblemente, en el último partido contra El Salvador saldó una cuenta pendiente, desde el punto penal, anotando uno de los tantos.

El volante creativo del Al-Fateh cogió el balón que tenía Gianluca Lapadula, para acomodarse desde los 12 pasos, y ejecutar el disparo final. Por eso, cuando en charla con 'Movistar Deportes', habló sobre las sensaciones posteriores al triunfo, tocó también ese tema en específico: "Contento por eso. Vamos a seguir con la confianza para que esta nueva historia salga bien. Es lo que queremos, que la selección siempre esté arriba".

Sobre el tema principal de esta nota, mencionó lo siguiente. Explicó por qué tomó el balón y pateó el penal, cuando parecía ser 'Lapagol' el encargado de ejecutar la definición. Así contestó la interrogante el '10' del entrenador, Juan Reynoso: "Para tomar la confianza necesaria, lo que quiero yo es darle lo mejor a mi selección. Es lo que siempre he hecho. No creo que se me juzgue por eso".