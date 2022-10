Una de las grandes revelaciones en el estreno de Juan Reynoso en la selección peruana fue el atacante Bryan Reyna, quien tuvo la opción de mostrarse ante El Salvador, en el segundo amistoso de esta nueva era.

El puntero de Cantolao aprovechó los minutos que tuvo, porque aparte de jugar bien, anotó un tanto, que lo deja como opción para las futuras eliminatorias.

Reyna fue el foco de la noticia en los últimos días, algunos lo apoyaron y otros se acordaron de su complicado pasado, y el ex Real Mallorca habló fuerte, y exigió que lo respaldaran de cara al futuro.

"Sigan apoyando a la gente. No estén tirando malas cosas, el enemigo de un peruano es otro peruano. Quizá he tenido un problema antes, pero ya lo he solucionado. La gente sin conocerme me juzga. Voy a seguir trabajando para mantenerme en la Bicolor", dijo el jugador a TV Perú Deportes.

"(Estoy) Contento por el debut y el gol. He estado trabajando para esto. Es una selección en la que cada jugador tiene una gran importancia. Me gusta encarar mucho a mis rivales. Me dijeron que arrancaba el lunes (un día antes del duelo) y yo estaba preparado", explicó.

Bryan Reyna espera seguir siendo considerado por Juan Reynoso en la selección, y apunta a jugar las eliminatorias, que van a arrancar en marzo próximo.