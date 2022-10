El ex arquero no seguirá en el combinado juvenil, decisión que se toma muy cerca del próximo Sudamericano de la categoría.

Crisis en la selección peruana: Gustavo Roverano es despedido de la Sub 20 por malos resultados

Un proceso se corta antes de lo esperado en la selección, debido a que la Federación Peruana de Fútbol tomó la drástica decisión de despedir al entrenador de la Sub 20, Gustavo Roverano, por malos resultados.

El rendimiento del equipo del ex arquero, que se prepara para el Sudamericano Sub 20 de Colombia, no fue el esperado, y por ello la FPF decidió que deje el cargo, según dio a conocer RPP.

"Gustavo Roverano no continuará en el cargo de director técnico de la Selección Peruana en la categoría en mención. La FPF concluyó resolver el contrato del exarquero", publicó el citado medio.

El último apronte de la Bicolor juvenil con Roverano a la cabeza había sido su participación en los Juegos Sudamericanos de Asunción, donde los resultados fueron pésimos, y quedó eliminado en la fase de grupos.

El estratega estuvo 8 meses en el cargo, donde alcanzó a dirigir en 12 compromisos, con apenas una victoria, situación que provocó su despido antes de tiempo.

Ahora la Federación Peruana de Fútbol debe pensar rápido para elegir a su reemplazante, quien se hará cargo del equipo nacional para el Sudamericano a disputarse entre enero y febrero próximo.