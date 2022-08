Durante la emisión del programa que conduce Silvio Valencia por YouTube, luego de ser despedido definitivamente de Radio Exitosa, el polémico periodista deportivo mandó un claro mensaje de amenaza a Giancarlo Granda, narador de partidos por GOLPERU.

A fuente de Silvio Valencia, el periodista comentó que ha leído las cosas que pone en su Twitter y por eso se la juró con un mensaje claro y directo. Sin ser dubitativo, el excompañero de Gonzalo Núñez salió con la pierna en alto y se fue con todo.

"Ese chiquito Giancarlo Granda, lo voy a encontrar y quiero que me diga lo que ha puesto en su twitter. Hay gente que ahí ponen todo, pero cuando lo encaras, se ven con 'arrunategui'. Lo voy a tener que ver cualquier día", comentó exaltado Silvio Valencia.

Haciendo un recuento de los hechos, todo haría indicar que Giancarlo Granda se expresó en su cuenta de Twitter luego que Silvio Valencia hiciera una incómoda pregunta durante la conferencia de prensa de Juan Carlos Oblitas.

"No es la primera, ni la segunda, es una constante. Para hacer una pregunta no hace falta ser un malcriado. Un señor Juan Carlos Oblitas, no pisó el palito", fue lo que colocó el periodista de GOLPERU Giancarlo Granda en sus redes sociales.