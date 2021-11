La Selección Peruana cerró el año de la mejor manera. Luego de ser irregular, pudo meter dos triunfos seguidos y llegar a un puesto priveliado. Con 17 puntos, la Blanquiroja se pudo meter en el quinto lugar de las eliminatorias, o sea en el repechaje para Qatar 2022.

Igual, es aún muy pronto para hablar de posiciones fijas. Todo está muy apretado y quedan cuatro jornadas claves. Por el lado de Perú, tiene finales contra rivales directos. Se viene primero Colomvia de visita y Ecuador en Lima. Luego, en Uruguay y cerrarán de locales contra Paraguay.

Antes, igual, la Bicolor pretende jugar amistosos. Juan Carlos Oblitas habló al respecto en Fútbol como Cancha: "El partido amistoso con Panamá está bastante avanzando. Es casi seguro y es una posibilidad grande que sea el domingo 16 de enero. Estamos viendo otro amistoso posible también de Concacaf, pero prefiero no adelantarme".

Luego, habló de las posibilidades del repechaje y el último sorteo: "Se cambia de un momento a otro no me gusta. Ya está hecho y definido, al equipo de Sudamérica, que puede ser Perú, le toca ahora con un equipo de Asia y hay que esperar a ver dónde se juega". "Puede ser en Qatar y eso me parecería una barbaridad. Por algo se cambió el Mundial de fecha y fue por el intenso calor, además si el que juega es Emiratos Árabes sería como si jugaran de local", continuó.

Por último, sobre el momento del equipo de todos, concluyó: "Los últimos resultados de la Selección Peruana nos dan empujón anímico y nos hace pensar que dependemos de nosotros mismos. Lo más importante ahora es el partido contra Colombia". Se le ve con confianza ¡Sí se puede!