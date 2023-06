Tan punzante en el área rival como cada vez que tiene un micrófono al frente, Paolo Guerrero llegó a Seúl y no se guardó nada. Defendiendo su convocatoria a la Selección Peruana a sus 39 años, el delantero no tuvo reparos y criticó a los que lo cuestionan y dejó un recado para el resto de sus compañeros de la ‘Bicolor’.

Nunca antes tan efectiva la frase: “muere siendo un héroe o vive lo suficiente como para convertirte en un villano”, también se podría parafrasear con el: “hay que saber cuándo marcharse”.

Y tal parece que Paolo Guerrero no entiende cómo es que critican su convocatoria cuando él todavía está en un fútbol de nivel, en su idea.

Cuestionando a quiénes lo señalan por ser parte del problema en el llamado “cambio generacional”, Guerrero buscó justificar su convocatoria, pero atacó al resto de sus compañeros de la Selección.

GUERRERO VS SELECCIÓN PERUANA

Aterrizando en Seúl, Guerrero atendió a los medios de prensa. Quizá sabiendo que vendría la pregunta del cambio generacional, Paolo no se guardó nada.

“A veces no entiendo a la gente que “pitea” por nombres nuevos, pero es lo que hay. La gente no se pone a pensar que no hay (nuevos jugadores) y después quieren jugar una eliminatoria y no clasificar. Están los que tienen que estar”, empezó Guerrero.

“Estoy jugando en un futbol competitivo. Hay muchos peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano y otros más. Yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo con 39 años”, disparó Paolo.

Y en condiciones de análisis generales, su última declaración está sobrando pues al mencionarla descalifica a sus compañeros que están en la Liga 1.

Empezando esa lista, podríamos mencionar a Carlos Cáceda, José Carvallo, Carlos Zambrano, Jhilmar Lora, Christian Cueva, Jesús Castillo, Edison Flores, Andy Polo, Yoshimar Yotún, Alex Valera, Bryan Reyna.