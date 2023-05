Pedro Aquino va a buscar la oportunidad de seguir en el extranjero, no desea todavía esta en la Liga 1 porque su nivel no ha decaído tanto. Eso significa que no lo ven dentro del América de México, más aún después del fracaso reciente.

Las Águilas fueron eliminadas por el clásico rival, ante Chivas en casa perdieron la temporada. Después de ello, la directiva está viendo la opción de sacar a los jugadores con quienes no cuentan para un proyecto a futuro. Ahí aparece el ex Sporting Cristal.

Lo que explica el portal Transfer Liga MX, es que casi todo está definido: “Santos Laguna y Club América tienen acuerdo de palabra para la transferencia de Pedro Aquino (peruano, 28 años) al conjunto lagunero; en la operación, dos jugadores de Santos Laguna emigrarían al Club América”.

A esto, se le sumó el comentario de un creador de contenidos, Roberto Haz, que habla sobre esta situación: “El América y Santos están negociando un intercambio de Pedro Aquino por Omar Campos, además de un jugador más para las Águilas. Omar Campos tiene muchísimo futuro por delante, y es material de exportación a Europa. Lo tienen que firmar YA”.

Al final, termina siendo algo importante esto para el ambiente de la Selección Peruana. La Roca es un jugador de alto nivel de consideración por Juan Reynoso, ese hecho no es un concepto ajeno. Pedro Aquino seguirá siendo una pieza angular en La Blanquirroja, aún cambiando su presente deportivo.