La Selección peruana de fútbol se prepara ahora para su amistoso contra Japón, este martes 20 de junio a las 4:54 hrs. (hora peruana), luego de su triunfo ante Corea del Sur por 1-0 en Busan.

Sin embargo, un momento inolvidable fuera del entrenamiento pasó y nuevamente protagonizado por el mediocampista de la blanquirroja, Yoshimar Yotún. Es que este último, terminó enojandose con uno de los integrantes del equipo.

Resulta que el popular Yoshi se dio cuenta de que lo estaban grabando y no dudó en expresar su incomodidad con Raúl Sifuentes, encargado de llevar las fotografías de la bicolor.

“¡Qué cargoso eres! No me dejas tranquilo tú. Sal de ahí, oe”, le dijo el volante de Sporting Cristal. Aclarar que este momento no pasó a mayores entre ambos futbolistas, ya que en ningún momento afectó el ambiente entre todos los participantes del combinado nacional.

Por último, esta no ha sido la primera vez que Yotún reacciona de esa forma, porque hace unos días tuvo un momento parecido con Carlos Zambrano.