Sporting Cristal comunicó el último viernes la salida de John Jairo Mosquera y detalló que ambas partes acordaron finalizar el vínculo contractual. Así lo explicó la institución de La Florida mediante sus redes sociales y además, le deseó éxitos al jugador en su futuro. En ese sentido, Juan José Luque, director deportivo del club 'rimense', explicó cómo se dio la prematura salida del colombiano.

"La decisión la tomamos ambas partes. Es verdad que la día a día marca. Si fichas a un jugador extranjero, el club y la hinchada espera mucho de él. John Jairo Mosquera es un gran profesional, él mostró inconformidad con su rendimiento deportivo", dijo el directivo en una entrevista para Gol Perú.

“Cuándo un jugador no está cómodo y no está rindiendo, siente que no está dando lo mejor de sí. John Jairo y nosotros hemos expresado la situación y eso es algo que le honra, mantener al jugador cuando él mismo sabe que no está dando lo mejor y está ocupando una plaza, y que posiblemente no va a poder ayudar a sus compañeros”, finalizó Luque sobre el caso del atacante colombiano.

Sporting Cristal empató 1-1 ante la U. Católica el último miércoles, con el que sumó su primer punto en el Grupo H de la Conmebol Libertadores y aún mantiene las esperanzas de al menos conseguir el tercer lugar, para clasificar a la Conmebol Sudamericana. Mientras que en la Liga 1, visitarán este domingo a las 3:00 p.m. (hora peruana) al ADT de Tarma, en duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura.