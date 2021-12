Sporting Cristal es conocido por echar mano de sus divisiones menores. Los celestes, en gran parte, han promovido a jugadores de las divisiones menores y esta vez harán lo mismo con el ecuatoriano Juan Sánchez, fue lo que afirmó el director deportivo del cuadro ‘bajopontino’, Juan José Luque, en conversación con Radio Ovación.

"Juan Sánchez ha hecho un buen trabajo, es un jugador que va a ser un prospecto del club. Es joven y tiene una gran calidad, creo que ayudará mucho al primer equipo", confirmó Juan José Luque en una entrevista con Ovación sobre la incorporación de futbolista ecuatoriano de 18 años que llegó a Sporting Cristal proveniente de Independiente del Valle.

El director deportivo también habló sobre la campaña del 2021 donde no pudieron coronarse campeones nacionales: "Hemos sido subcampeones de Liga, pero primeros en el acumulado. Eso muestra regularidad del equipo y en una competición regular de liga hubiésemos sido campeones. Ojalá hubiésemos podido ganar esta final, pero no nos consideramos segundos. En el torneo regular, el acumulado marca la puntuación y ahí no hay duda".

Sobre la salida del argentino Marcos Riquelme dijo: "Con la historia y curriculum que tiene, no pudo reflejarlo en cancha, tuvo muchas dificultades a nivel personal. La valoración interna de su trabajo y su profesionalidad ha sido muy valorada, porque fue un ejemplo de superación para todos, porque no es fácil recuperarse así de sus lesiones. Ojalá hubiera podido ofrecer un rendimiento diferente, pero a veces en el fútbol hay factores de lesiones o integración".

Finalmente, sobre los rumores de la llegada de Fernando Pacheco o Cristian Benavente dijo: "Estamos cerrando negociaciones, tanto para las altas y bajas, y esperemos que en las próximas horas, o días, se puedan manifestar las decisiones, de cara a la temporada para el 2022. Estamos contentos con la incorporación de Leandro Sosa".