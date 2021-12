Tras coronarse campeones nacionales de la Liga 1, en Alianza Lima ya se encuentran enfocados en la siguiente temporada donde afrontaran el torneo local y la Copa Libertadores. Esta temporada, que acaba de terminar, dejó huella en muchos de sus jugadores que la tendrán para toda su vida al reflejarse con la hinchada y la forma en cómo se vive el fútbol desde el club ‘íntimo’.

+ El cielo es el límite: Alianza Lima envió carta a club de la Premier League por refuerzo

+ El regreso de un campeón e hincha: futbolista fue ofrecido a Alianza Lima para el 2022

+ Ya es fijo: se confirmó el primer refuerzo de Alianza Lima para la próxima temporada

Uno de los que ha quedado con el escudo de Alianza Lima tatuado en su corazón fue el uruguayo Jonathan Lacerda, que después de que el club ya no contara con él para la siguiente temporada hizo saber su amor por la institución ‘blanquiazul’ con unas sentidas palabras de agradecimiento y respeto hacia los de La Victoria.

“Me duele, me escondo, más aún cuando, en tan poco tiempo, ‘ustedes’ me hicieron sentir como un hijo, como un amigo, como un hermano, como un hincha más. Jamás me voy a ir, siempre seré parte de ustedes, estaré en cada partido, en cada pelota dividida, en cada despeje o en cada cierre, mis fuerzas estarán con ustedes, en todo momento”, fueron algunas palabras del defensor que ha dejado muy en claro su amor por Alianza Lima.

El defensor se ofreció al club por si lo llegasen a necesitar en algún momento: ”Si mañana me necesitan, saben dónde encontrarme, estaré para ustedes ‘siempre’, sin condiciones, sin peros, sin excusas, cuenten conmigo ‘siempre’. Saben que en estos momentos, escribo con el corazón, es innecesario vender humo, ya no serviría de nada”.

Finalmente, el futbolista uruguayo dijo: “Gracias familia, no me voy, ustedes me robaron una parte del corazón, que se queda en Matute con ustedes”, publicó en sus redes sociales el jugador que también dijo que sus hijos y su esposa se han convertido en hinchas confesos de Alianza Lima por el cariño que le han tomado al club durante el tiempo que jugó él en el club.