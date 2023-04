Un complicado partido por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América tuvo Sporting Cristal, porque fue a Buenos Aires para medirse con River Plate, y pese a dar pelea, terminó perdiendo por 4-2.

Los pupilos de Tiago Nunes se pusieron 1-0 arriba en el inicio del lance, luego igualaron 2-2, y pese a que gran parte del compromiso lo jugaron con un jugador más por expulsión de Enzo Díaz, terminaron siendo goleados por el elenco de Martín Demichelis.

Luego del compromiso vinieron los análisis, y justamente eso fue lo que hicieron en el programa A Presión Radio, donde se vivió un tenso momento entre el conductor Gonzalo Núñez y el comentarista Julinho, ex jugador del elenco cervecero.

"Acá Julinho tú tienes doble discurso. Cuando vamos a jugar con dices que Argentina hay que ser positivos, salir a ganar. Y ahora dices que Argentina es mucho mejor", expresó el periodista, aludiendo al brasileño nacionalizado peruano.

Tras ello el ex seleccionado nacional se "calentó" y respondió con todo: "Si tú me acusas y no me dejas defender, mejor me calló la boca y ustedes hacen el programa solos. No me dan derecho a respuesta y eso es una falta de respeto. Yo no voy a permitir, ni con Peter ni con un h… que esté ahí".

Posterior al tenso momento, Julinho tuvo la opción de poder analizar con más calma lo ocurrido en Buenos Aires, y dio a conocer su opinión.

"Cristal tenía un jugador más y tenía que salir a buscar más. Los argentinos y brasileños nos superan en dinámica y velocidad. Tenemos que ser atrevidos como Cristal. Tenía una posibilidad única. Por momentos fue atrevido Cristal", comentó.

Sporting Cristal está complicado en la Copa Libertadores, porque tras las dos primeras fechas suma derrotas contra Fluminense y River, mientras que en la tercera jornada se verá las caras con The Strongest.