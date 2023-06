Edison Chávez responden a las críticas masivas por Copa Libertadores 2023: Desde Alianza Lima responde a los opositores: "Todavía no jugamos, pero ya nos dieron por muertos"

Todavía falta un tiempo por delante para ver los partidos de nivel internacional, ese ambiente es muy importante señalarlo. Pero en Alianza Lima tienen claro lo que tienen que hacer para estar protegidos en ese ambiente, acallando desde ahora las críticas al respecto.

La Copa Libertadores 2023 en un análisis muy general está siendo de aprendizaje, doloroso, pero aprendizaje al final. Ello, quizás, no lo entienden todos, o no lo quieren comprender los rivales de Liga 1. Los cuales están criticando su temporada en ese ámbito.

Quien salió como voz autorizada de Alianza Lima, en una entrevista para el Diario Depor, fue Edison Chávez. El lateral derecho se pone fuerte para responder a cada cuestionamiento realizado por el público amante del buen fútbol. Considerables apreciaciones del ex Sporting Cristal.

Chaveta, habla claro y caliente el partido a jugarse en Brasil ante Athletico Paranaense: “Todavía no jugamos, pero ya nos dieron por muertos, no es así, el fútbol dura 90 minutos. Quién sabe, vamos para allá, ganamos, y clasificamos a la Copa Sudamericana. Yo creo que tenemos que seguir con la misma mentalidad ganadora. Será difícil pero no imposible. Repito, se puede ganar. Ya lo hicimos en Paraguay contra Libertad. En el fútbol es todo posible”.

No quedó ahí, también dejó en claro que harán su mejor trabajo para ese encuentro: “Desde la primera fecha de la Liga 1 y la primera fecha de la Copa Libertadores, Alianza Lima siempre mostró muchísimas ganas. En el último partido (derrota en Matute con Atlético Mineiro) nos robaron con el VAR. El partido que jugamos fue intenso y pienso que tendrá la misma característica en Brasil (con Athletico Paranaense)”.

Finalmente, también explicó el tema de los lesionados en el plantel de Guillermo Salas, bajando la marea a todos los comentarios en contra: “Son cosas que pasan en el fútbol. El entrenamiento es al cien por ciento, asusta un poco lo que está sucediendo, sin embargo, reitero, todo es parte del fútbol. Igual, si alguien se lesiona, otro jugador lo reemplaza y puede hacerlo mejor. De eso se trata la competencia”.