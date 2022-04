Marcos Riquelme marca nuevamente con Always Ready por la Copa Libertadores y ya suma dos conquistas en el torneo continental

Sporting Cristal no viene pasándola bien en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Roberto Mosquera no han podido sumar puntos en el torneo continental y se encuentran en el sótano del grupo H. Los celestes cuentan con cero puntos, sino que también tienen un solo gol en las tres jornadas que llevan jugando en dicho certamen, algo lamentable.

+ "No me sentía parte del grupo y llegó el momento que lo conversé con Gareca"

+ "Los hinchas de Alianza están más acostumbrados a ver a Farfán por Instagram que en la cancha"

+ Batista, exDT de Argentina y Campeón del Mundo, suena para dirigir Universitario

Quien si viene en un buen momento es el exdelantero de Sporting Cristal, Marcos Riquelme, quien anotó el pasado 28 de abril por la jornada 3 de la Copa Libertadores donde el Always Ready empató 2-2 con Deportivo Cali. El atacante puso el 1-0 para su equipo a los 35 de la primera mitad sumando así su segunda conquista en el certamen.

Lamentablemente para Marcos Riquelme su equipo no pudo sacar la victoria que tanto deseaban, de locales, ya que el encuentro terminaría 2-2, con un Deportivo Cali que rescató un punto de oro en la altura de Bolivia. Esto no será bien visto por el conjunto bajopontino, ya que cuando el argentino estuvo por el cuadro celeste no fue tan efectivo como se esperaba, de cara al gol, y se lesionó por un buen tiempo.

El Always Ready volverá a jugar por la Copa Libertadores en la jornada 4 donde enfrentará a Boca Juniors de Carlos Zambrano y Luis Advíncula el próximo 4 de mayo en el estadio club deportivo atlético Morejón de Bolivia. El atacante espera marcar ante los azul y oro para quedar en la historia del club si es que llegan a obtener los tres puntos.