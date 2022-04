Sporting Cristal sufrió un error arbitral el último partido ante la Universidad Católica, recibiendo un gol de penal que para la mayoría del público no debió ser permitido. Porque la mano de Percy Liza no existió en ningún momento, y eso determinó en la derrota contra 'Los Cruzados'.

El ídolo 'bajopontino' como Roberto 'Chorri' Palacios, habló con 'Negrini Lo Sabe' y mencionó: "En Libertadores debería jugarse con el VAR en la fase de grupos, no entiendo por qué no deciden hacerlo. Al final Cristal fue perjudicado, hizo un buen partido, de manera inteligente, tuvo opciones, pero no las concretó, tampoco era para traer un resultado negativo, al menos pudo rescatar un empate, pero todo se vino abajo".

Así mismo, se sintió impotente por la injusticia percibida: "No había tiempo como para que se pueda hacer algo, es una pena, pero ojalá que a ese árbitro no lo vuelvan a poner en Conmebol. Cristal con el empate era un buen punto, pero ya vimos lo que pasó después. No podemos hacer nada para retroceder, ahora toca que el equipo no se sienta mal y que siga pensando en mejorar por el bien de Cristal, del fútbol peruano, que eso será importante".

Finalmente, como palabra autorizada, dejó su concepto sobre la nueva camiseta presentada a la sociedad. No le gustó para nada esta nueva indumentaria: "Teniendo los colores alternos que siempre se ha visto, no podemos cambiar, no me gustó, el modelo puede ser lindo, pero para Cristal este color no caía nada bien".