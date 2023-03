Cuando el amor se integra dentro del trabajo, las despedidas se vuelven más duras y tristes. Roberto Mosquera brindó una primera entrevista tras ser confirmado como nuevo director técnico del Royal Pari en Bolivia. Una excelente novedad para su carrera profesional.

Para La Mosca, este es un gran reto, y lo reflejó en su presentación frente a las redes sociales del club del altiplano: "Hola amigos de Santa Cruz, ¿cómo les va? Les saluda el profesor Roberto Mosquera. En esta oportunidad es para hacerles saber que estoy feliz con la decisión de haber llegado a un acuerdo para regresar al equipo".

Pero eso ya se conocía, ahora lo que nos importa conocer, es su comentario sobre Sporting Cristal. El club que ahora mismo está peleando por entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y la respuesta fue dura: "Me pasa algo personal. Desde que salí de Royal Pari, no volví a verlo. Me duele el corazón, no sé por qué".

Lo que explicó Roberto Mosquera en Tigo Sports, es bastante emotivo: "Ahora he salido de Cristal y no he vuelto a ver un partido suyo. Me duele el alma. Yo me enamoro de mis equipos, creo que son míos. Tengo que entender que tengo un tránsito y hasta ahora he hecho un buen tránsito en todos los equipos en los que he estado. Con el favor de Dios, he podido dejar una enseñanza o un resultado bueno o un buen equipo a trabajar por un nuevo técnico".

Como sabemos, el profesor es hincha de Sporting Cristal, además, un referente histórico como jugador y entrenador. Por eso cada tipo de declaración es para tomar muy en cuenta, más aún en la coyuntura que está el equipo. Lo cierto es que, sin decir mucho, dejó algunos mensajes para quienes no lo dejaron continuar en tienda celeste.