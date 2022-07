Diego Buonanotte, flamante refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura, continúa adaptándose a su nuevo club. Esta semana, el argentino brindó declaraciones a "Cristal TV" para dialogar sobre como fueron sus primeros días en el equipo y que es lo que pretende lograr con la escuadra rimense.

En dicha conversación, el mediocampista se mostró muy contento y feliz por estar en un equipo como Sporting Cristal. Asimismo, el futbolista comentó que quedó sorprendido con las instalaciones del club y con el buen recibimiento que ha tenido por parte de todos los integrantes de la institución.

El ex jugador de la Universidad Católica también confesó que recibió una llamada por parte de Jorge Cazulo, quien se comunicó con él para darle la respectiva bienvenida al cuadro rimense. Asimismo, el volante indicó que sabía que (Cazulo) era un ídolo en el club.

"Me llamaron muchos amigos que han jugado en Sporting Cristal. Me llamó Cazulo. Eso habla bien del club, de la gente que está acá, de los ídolos como él que me ha llamado para darme la bienvenida. Se puso a las órdenes por cualquier cosa que necesite. A eso lo hace sentir muy bien", sostuvo Diego Buonanotte.

El presente de Diego Buonanotte en Sporting Cristal

El argentino ya tuvo sus primeros con la camiseta del cuadro bajopontino en la primera fecha del Torneo Clausura ante Sport Huancayo. El '18' de Cristal incluso estuvo muy cerca de marcar en su estreno, pero su remate se estrelló en el travezaño.