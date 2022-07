Uno de los fichajes más importantes que concretó el fútbol peruano para el segundo semestre es el volante ofensivo Diego Buonanotte, quien arribó a Sporting Cristal tras su positivo paso por Universidad Católica de Chile.

El zurdo vivirá su primera experiencia en la Liga 1, y llega con sed de triunfo, debido a que viene de un equipo que fue multicampeón, porque la UC acumula cuatro títulos al hilo en el vecino país.

El ex River Plate ya no era considerado en el esquema titular del entrenador Ariel Holan en Chile, es por ello que apenas supo de la opción de Cristal inició las tratativas, aunque antes se asesoró con alguien que conoce la institución.

El Enano contó que tuvo una conversación con el entrenador Mario Salas, a quien conoció en la UC, quien le habló maravillas del elenco del Rímac.

Además, reveló que Omar Merlo, marcador central del cuadro cervecero, también fue clave en su llegada a Lima.

"Merlo siempre me habló de Sporting Cristal. Me fue contando que es un club modelo y conozco que es un equipo grande. Me habló del día a día y también me habló Mario Salas, quien me dijo que era un club extraordinario", sostuvo el argentino nacionalizado chileno.

"Me entusiasmó mucho llegar al club. Espero que pueda estar a la altura. Voy a aportar mi granito de arena y ojalá que todo salga bien", agregó.

Diego Buonanotte es la nueva figura de Sporting Cristal y espera ayudar al cuadro celeste a ganar la Liga 1.