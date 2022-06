Nelson Cabanillas era uno de los titulares indiscutibles en Universitario de Deportes y hace un tiempo fue elegido como el mejor lateral izquierdo de Sudamérica (Sub-23) por la agencia Sofascore. Sin embargo, el lateral merengue no ha sido tomado en cuenta por el entrenador Jorge Araujo en las últimas fechas del Torneo Apertura de la Liga 1.

"Antes de que llegue a Universitario, Tito Chumpitaz, quien es la persona a la que consultan por jugadores en la Academia, me indicó que había una opción para jugar en Alianza Lima. Fui a entrenar a la reserva aliancista por una semana, pero sentí que no se me prestó la atención suficiente y no se concretó mi llegada", reveló el lateral de la 'U' en una nota para el diario 'La República'.

"Luego de dos partidos, el profesor Álvaro sale del club y llega el profe Araujo. Desde allí no comencé a jugar, pero creo que es por un gusto técnico, ya que Santillán tiene más experiencia en el puesto. Yo soy de conversar muy poco con los entrenadores. No me ha explicado el motivo de la suplencia o ausencia en el equipo. Lo que me ha dicho el profe ‘Coco’ es que siga entrenando de la mejor manera", agregó Cabanillas sobre su suplencia.

El plantel de Universitario fue liberado de los entrenamientos este último miércoles hasta el domingo 5, esto debido al amistoso de la Selección Peruana y al repechaje intercontinental que se disputará el 5 de junio y 13 de junio, respectivamente. Cabe señalar que los cremas cayeron ante FBC Melgar el último fin de semana, resultado que los dejó sin opciones de luchar por el Torneo Apertura.