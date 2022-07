Alexander Succar tras volver a anotar: “Estoy contento, pero no me siento satisfecho”

A poco de finalizar el partido, Alexander Succar concretó la goleada por 4-0 de Universitario de Deportes frente a San Martín en el Estadio Monumental, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2022. El atacante merengue volvió a marcar en la Liga 1 luego de varios meses y aseguró que el triunfo de este último sábado es a base del trabajo que vienen realizando.

“Muy contento por haber hecho gol hoy día. Me da mucha confianza. No es casualidad, yo vengo trabajando, me vengo cuidando y creo que es producto del esfuerzo que hay detrás. Hay muchos que no ven el esfuerzo que hace el equipo”, comentó Succar en conferencia de prensa.

“Muy contento por el gol. Tal vez en estos primeros seis meses que han pasado no he tenido los minutos que he querido. Creo que el último gol fue con Aucas en la Noche Crema, pero contento porque siento que se abre el arco”, dijo el delantero del equipo de Ate tras cortas una larga sequía de goles.

“Siento que comienza una nueva etapa, pero para mí no cambia nada. Esto es producto del trabajo que están haciendo todos y vamos a continuar de la misma manera. Me da tranquilidad, pero no me siento satisfecho todavía”, sentenció el atacante merengue.

Cabe recordar que el gol de Alexander Succar se originaron tras un tiro libre a favor de los de Compagnucci. Nelson Cabanillas fue el encargado de ejecutar el disparo, quien no dudó y mandó el balón hasta el corazón del área rival. Fue aquí donde apareció el atacante crema, que saltó y ganó a su marca para colocar el cuarto tanto de la tarde en el recinto de Ate.