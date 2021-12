Alfonso Barco estuvo la temporada pasada jugando para la Universidad San Martín de Porres, equipo que descendió a la Liga 2 por los malos resultados obtenidos la pasada temporada. El volante de 20 años fue observado por Universitario de Deportes y decidieron ficharlo tras el visto bueno de Gregorio Pérez, el actual futbolista del conjunto ‘crema’ dijo que se identifica con el juego de José ‘Chemo’ Del Solar.

“Trato de imitar muchas cosas de él. A mí me gustaría tener, en algún momento, la capacidad que él tenía de hacer goles. Eso es algo que a mí me falta implementar. Me encantaría poder hacerlo”, declaró Alfonso Barco en una entrevista a ‘El Comercio’, agregando que le gustaría tener el juego de su tío ‘Chemo’.

“Era el puesto más similar a lo que yo vengo jugando. He visto muchísimos partidos de Chemo completos en la U del 2002 y en el Celta. Sobre todo en el Celta porque son los que más encuentro en internet”, agregó el joven volante del equipo de Gregorio Pérez quien lo ve como un buen prospecto para el futuro.

Alfonso Barco tuvo mucha regularidad jugando por la Universidad San Martin a sus cortos 20 años. Disputó 25 partidos sumando 1954 minutos en cancha en la Liga 1. El volante también comentó lo conversado con Gregorio Pérez: “Me dijo que yo era joven y que creía que yo no tenía techo. Además, resaltó que yo todavía no me había terminado de desarrollar como jugador. Él tenía una forma idónea de cómo me veía como jugador. Me dijo “yo quiero convencerte a ti para transformarte en esta clase de jugador y así vas a ser mejor””.

Las palabras el experimentado convencieron a Alfonso Barco a sumarse a las filas de Universitario de Deportes: “Cuando me dijo eso no me quedó la menor duda de ir a la ‘U’. Es el mejor lugar porque yo soy muy hincha. De verdad soy muy hincha de la U. Además, tener un técnico con mucha experiencia, que ha salido campeón en varios lados y que ha sacado buenos jugadores, para mí no había ninguna duda”, finalizó el futbolista.