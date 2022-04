Álvaro Gutiérrez: "Puede ser que me encuentre a fin de año levantando la copa"

Universitario de Deportes tiene aspiraciones en el presente campeonato, y el partido ante Alianza Lima será una señal de qué tan bien están preparados para este gran reto. Los dirigidos por Álvaro Gutiérrez desean pelear la 'Liga 1', y la primera prueba será el superclásico peruano.

En conferencia de prensa, el entrenador principal habló sobre la actualidad de su plantel. Lo que espera mejorar a corto plazo, y un análisis con respecto a lo vivido recientemente en la eliminación por Copa Libertadores frente al Barcelona de Ecuador. Todo esto lo resumió de la siguiente manera con sus palabras:

"Tuvimos un inicio bueno, pero luego nos llegó la sucesión de partidos por Libertadores y se nos comenzó a complicar. Lo dije y lo vuelvo a reiterar, el fútbol es caprichoso y todos los entrenadores dependemos del resultado. Como dije ese día, puede ser que no llegue como puede ser que me encuentre a fin de año levantando la copa". Además, aprovechó el momento para elogiar a Alianza Lima.

"Es un equipo grande, con un gran plantel. Y si bien no se ve reflejado su poderío en la tabla de posiciones, en un clásico eso se disipa totalmente". Sabe bien que este tipo de partidos no son iguales a los de cualquier otra jornada. Deberán estar concentrados al ciento por ciento, si no podrían pasarla mal. Ya el mensaje está presentado, atentos todos.