Los problemas de Universitario de Deportes no son solo deportivos

Bombardero de Trome desnudó interna de Universitario de Deportes: "Grupo partido, jugadores que no se mastican y un técnico impuesto"

Reflejando quizá la interna del plantel en el campo de juego, Universitario de Deportes no está en un buen momento. No pudiendo marcar goles desde hace tres partidos en la Liga 1, los cuales ha perdido, al parecer el factor principal es que la interna del grupo no está bien.

Así lo comentó El Bombardero del Diario Trome. En su columna del último martes 9 de agosto, el anónimo escritor reveló detalles que podrían explicar el mal momento de Universitario de Deportes. Detallando que todo empezó con la marcha de Alex Valera, presumiblemente, el texto es cauteloso, pero preciso.

"La firme que la cosa está picante al final de la avenida Javier Prado. La partida del delantero que jugaba fútbol playa y que ahora la moverá con los ‘camellos’ solo desató lo que era un secreto a voces. Un grupo partido, jugadores que no se mastican, un técnico impuesto que no es del agrado de la mayoría y dirigentes que se dan abrazos más falsos que un billete de 5 soles", comentó en un primer instante El Bombardero del Diario Trome sobre la interna de Universitario de Deportes.

Continuando con su texto, el Bombardero del Diario Trome también reafirmó su postura que el club realizó malas contrataciones y que él ya visionaba el mal momento por el que está pasando Universitario de Deportes.

"No soy vidente ni pitoniso, pero a inicios de la temporada, cuando los ‘clubes candidatos’ empezaron a jugar, dije que sería el último equipo al que le apostaría. Se reforzaron con nivel taco bajo y encima tienen un escaso plantel. La verídica que ya deberían ir planificando la campaña del otro año porque la hinchada está harta de papelones y de que fichen a puro camote y pan con relleno. Y no va ser...", precisó.

Ahora Universitario de Deportes tendrá un duro cotejo ante Deportivo Binacional por la fecha 7 del Torneo Clausura. Jugando en el estadio Monumental, un triunfo es imperativo para que el cuadro intente salir de la mala situación en la que se encuentra.