Atención, Juan Reynoso, un jugador de Universitario de Deportes no ocultó su deseo de defender los colores de la Selección Peruana. Anotando un golazo ante la Academia Deportiva Cantolao, por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1, el volante reveló sus sueños sin tapujos.

No habiendo nacido en el Perú, pero logrando recientemente su nacionalización, la figura de Universitario de Deportes tuvo una fuerte lesión que lo alejó de las canchas la temporada 2022. En ese sentido, su nombre volvió a tomar fuerza después de su gran debut en la campaña 2023 y ahora expresó su deseo de ser parte de la Selección Peruana.

Así es, Luis Urruti dejó en claro que uno de sus objetivos es hacer una gran campaña para que así pueda ser condierado por Juan Reynoso para la Selección Peruana. En charla con el diario Depor, el mediocampista habló sobre sus deseos.

"Quién no quisiera jugar por la Selección, por más que no sea mi país, la siento como mi segunda casa. Estoy contento de estar en el Perú, desde que llegué me han tratado de la mejor manera, me han hecho sentir un peruano más. Me encantaría jugar en la Selección Peruana", declaró Luis Urruti para Depor.

En ese sentido, hay que recordar que Luis Urruti obtuvo su nacionalización hace poco. Habiendo nacido en Uruguay, el mediocampista de 30 años se volvió ciudadano peruano a fines de diciembre del 2022 y ahora también desea defender a la Selección Peruana.