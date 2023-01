El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, confirmó en una reciente charla que el cuadro de Arabia Saudita, Al Fateh, todavía les debe por el pase de Alex Valera, exjugador crema. Ocurrido a mediados del Torneo Apertura de la temporada 2022 de la Liga 1, el dinero no estaría llegando a arcas merengues.

“Nosotros ya estamos en el TAS por el incumplimiento de los términos acordados con Al Fateh. Enviamos una documentación al club y no tuvimos respuesta, entonces acudimos a instancias internacionales”, comentó Jean Ferrari en diálogo con RPP Deportes.

De igual forma, el administrador de Universitario de Deportes también explicó de cuánto es el porcentaje de deuda que tiene Al Fateh. Sin mencionar montos, pero sí dejando la información para calcularlos, el dirigente fue preciso en el dato.

“Al Fateh nos está debiendo el 60% del pase por Alex Valera”, precisó Jean Ferrari y con esta información el cálculo está abierto. Recordando que se comentó que el monto que había pagado Al Fateh por el pase de Alex Valera era de 1.3 millones de dólares, la matemática ayuda a resolver la duda.

Si tenemos el 1.3 millones de dólares como fuente principal, el 60% que hace mención Jean Ferrari indicaría que Al Fateh le está debiendo a Universitario de Deportes entre 700 mil a 750 mil dólares, esto quiere decir que solo se ha pagado cerca del 40% del monto total del pase.

Hablando también del momento del delantero Alex Valera, Jean Ferrari fue claro al mencionar que Universitario de Deportes no tiene la más mínima intención de volverlo a contratar, a pesar de que quede libre y que, en el mundo fútbol, el ariete está en condición de firmar con Sporting Cristal o Alianza Lima, rivales del cuadro crema.

“No sabemos si Alex Valera va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel, pero no se tratan de él. Esto es fútbol. Si Alex Valera firmaría por Alianza Lima o Sporting Cristal, yo no podría recriminarlo por tomar una decisión profesional", detalló Jean Ferrari en charla con RPP Deportes.