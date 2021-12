Se había comentado que Juan Manuel Vargas regresaría a Universitario de Deportes en la temporada 2022 para así poder retirarse en el equipo de sus amores. Esto no se dio y quedó en rumores, aunque algo de verdad habría, ya que el ‘Loco’ confesó en ‘La fe del Cuto’ del diario Trome que quisiera vestir por última vez la ‘crema’ y retirarse en la ‘U’.

+ ¿Otra vez le ganó un jugador? 'Tanke' Arias confirmó a qué club llegará Franco Zanelatto

+ 'Pollo' Vignolo trolleó a Advíncula tras frase de "hacer el amor" a la Copa que ganó Boca

+ La razón por la que Sporting Cristal busca vender a Percy Liza

"Yo me fui en un mal momento de la ‘U’, donde no pagaban. Y en el 2017, llegué en mal momento de la ‘U’. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso, vine a darlo todo, pero no fui profesional, esa es la verdad. Me fui de la U de mala forma", confirmó Juan Manuel Vargas en la entrevista que tuvo con Luis Guadalupe.

Sobre retirarse en Universitario de Deportes el ‘Loco’ dijo: "No pierdo la fe, pero ya no es decisión mía, es una decisión de la gente que está manejando el club. Me encantaría poder retirarme de la mejor manera. Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande", confirmó el exlateral del Betis de España.

El exjugador de la Selección Peruana afirmó que se viene preparando en silencio: "Me han llamado de clubes de provincias. Llegué a un momento en que el fútbol no era mi prioridad, pero Universitario siempre será prioridad . Estoy muy agradecido a la ‘U’ y yo voy a estar a disposición. Trabajo callado, estoy entrenando en dos turnos".

Finalmente, cuando regresó a Universitario de Deportes en el 2017 dijo que tuvo problemas con el, en ese entonces, técnico Nicolás Córdova: “Con Pedro Troglio me llevé muy bien, pero con el chileno, empezaron los roces. No me parecían los tratos a los menores. Estaba saturado de todo. Vine a divertirme, pero era una presión constante. A pesar de eso, El verdadero hincha me trató de gran manera".

En esa misma línea, Juan Manuel Vargas también habló sobre su relación con los jugadores hinchas de Alianza Lima Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: “Yo quisiera buscar una explicación a raíz de todo eso, pero he mandado varios mensajes y no he tenido respuesta. Ya no es la relación que teníamos nosotros. Éramos muy buenos amigos. De repente me equivoqué, de repente hemos sido muy buenos compañeros porque compartíamos, teníamos reuniones y salíamos juntos, pero se acabó. El motivo no lo sé. Algún día se sabrá”, destacó el popular 'Loquito'.