Alexander Succar pone en ventaja a Universitario de Deportes sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina, el delantero marcó el 1-0 en su debut en la Copa Sudamericana 2023.

El deportista, de 27 años, ingresó a los 64' minutos del encuentro del reemplazo de Emanuel Herrera y a los 85' aprovechó la oportunidad para poner adelante en el marcador a los dirigidos por Jorge Fossati, vía penal.

Además, Succar no jugó mucho en el inicio de esta temporada, debido a que se venía recuperando de una lesión. Finalmente, volvió a las redes y vacunó al arquero de los lobos, Tomás Durso.

Cabe mencionar, que antes de este suceso, hubo polémica cinco minutos antes. Horacio Calcaterra había filtrado un balón al área de los Lobos y el propio Alexander controló y cedió la redonda hacia Nelson Cabanillas, quien sacó un centro, el cual terminó impactando en el brazo del mediocampista Ignacio Miramón.

En primer momento, el juez principal, Andrés Matonte (Uruguay) no había cobrado y señaló solamente tiro de esquina. El juego no se reanudó y no hasta el minuto 82' cuando el juez central recibió el llamado del VAR y se acercó al monitor para revisar la acción.