Universitario de Deportes ganó 1-0 a Gimnasia y Esgrima de la Plata por la primera fecha de la Copa Conmebol Sudamericana 2023. Volviendo a este hecho histórico, porque es el primer club peruano en vencer a uno de Argentina en dicha competición. Además, desde 1967 no ganaba en esas tierras.

A raíz de esta victoria, mucha prensa internacional, sobre todo la gaúcha, ha comenzado a opinar sobre este triunfo merengue. Para algunos fue polémico por el tema de que hubo un penal mal cobrado.

Es que que antes de este suceso de la anotación, hubo polémica cinco minutos antes, porque Horacio Calcaterra había filtrado un balón al área de los Lobos y el propio Alexander Succar controló y cedió la redonda hacia Nelson Cabanillas, quien sacó un centro, el cual terminó impactando en el brazo del mediocampista Ignacio Miramón.

En un primer momento, el juez principal, Andrés Matonte (Uruguay) no había cobrado y señaló solamente tiro de esquina. El juego no se reanudó y no hasta el minuto 82' cuando el juez central recibió el llamado del VAR y se acercó al monitor para revisar la acción.

Por eso, para muchos medios de comunicación de argentina catalogan el triunfo crema como polémico, como otros que resaltan este logró de la U.