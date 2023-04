Siendo titular en el cotejo entre Universitario de Deportes ante Sporting Cristal, el mediocampista Horacio Calcaterra jugó ante su ex equipo. Siendo campeón con el plantel celeste, el volante se reencontró con sus excompañeros aunque no tuvieron ningún momento particular que demostrara su amistad en la previa del enfrentamiento.

Si bien Universitario de Deportes ganó por 2-0, y Horacio Calcaterra brindó una asistencia para el 1-0 de Martín Pérez Guedes, el mediocampista argentino nacionalizado peruano realizó una publicación en su cuenta de Instagram.

Colocando dos imágenes del cotejo, el mediocampista Horacio Calcaterra decidió subir las fotos en las que se ve al equipo alineado antes de empezar el partido y otra donde está él solo mientras corre por el balón. Ambas instantáneas fueron acompañadas por una frase: "Buen triunfo.Seguimos".

Así pues, Horacio Calcaterra realizó una publicación tras el triunfo de Universitario de Deportes ante Sporting Cristal. No mencionando a su exequipo, el volante sí dejó en claro que está 100% enfocado en el cuadro crema y en el objetivo de salir campeón