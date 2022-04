Jorge Araujo debutó como entrenador de Universitario de Deportes el pasado domingo 24 de abril frente a Sport Boys por la jornada 11 de la Liga1. El entrenador ‘Merengue’ alineó con la sorpresa de posicionar al uruguayo Ángel Cayetano como defensor central suplantando a Federico Alonso, algo que sorprendió a muchos, ya que el ‘Charrúa’ ha sido utilizado como volante central de primera línea desde que llegó al club.

+ Batista, exDT de Argentina y Campeón del Mundo, suena para dirigir a Universitario

+ El tierno mensaje de Lapadula a un niño que se creó su camiseta con una bolsa

+ "No me sentía parte del grupo y llegó el momento que lo conversé con Gareca"

El actual estratega de Universitario de Deportes habló sobre el cambio de posición de Ángel Cayetano: “El año pasado fue uno de los mejores centrales del torneo uruguayo, esa es la información que tengo. Obviamente no es cualquier cosa decir eso, es algo importante y tomé la decisión utilizarlo de central. Tiene condiciones para cumplir en esa posición y en el partido con Boys cumplió de buena manera”, sostuvo el ‘Coco’ Araujo al programa Zona Mixta de Movistar Deportes.

El técnico de los ‘Cremas’ no ocultó que la derrota en el clásico ha afectado mucho al grupo y que pronto superarán ese episodio. A su vez habló sobre el desempeño de sus dirigidos luego del empate a 1 con Sport Boys: “Obviamente todavía queda en el aire el partido con Alianza, pero nosotros estamos pasando la página lo más rápido posible. Nos enfocamos en el primer partido que nos tocó ayudar al equipo con Sport Boys. La actitud durante la semana ha sido positiva, incluso ha ido mejorando”, agregó el estratega del conjunto ‘Merengue’.

Finalmente, Jorge Araujo habló sobre su momento como técnico de Universitario de Deportes y la experiencia con la que cuenta en ese puesto dentro de fútbol: “Yo tengo una experiencia de un año y un poco más como entrenador profesional con Cantolao. Me siento fuerte en ese sentido, siento que tengo cierta experiencia que me ayuda y me he venido preparando en este tiempo para mejorar. Yo lo afronto de manera natural. Soy un exjugador del club en el que me formé desde los 9 años y para mí es más fácil”, finalizó el exfutbolista.