Alianza Atlético cayó a manos de Universitario de Deportes el pasado sábado 7 de mayo por la fecha 13 de la Liga 1, que se llevó a cabo en el estadio Monumental. El ‘Vendaval’ comenzó ganando, pero los ‘Merengues’ terminaron por voltearles el partido. Mario Viera, estratega del equipo norteño señaló a uno de los responsables en esta derrota de su escuadra.

"Fue un partido a mi entender parejo, no hubo superioridad, pero en esas jugadas puntuales fue donde la 'U' pudo empatar, por un penal que no sé si en otras circunstancias lo pitarían, pero eso les dio el empate y después un error en defensa nos convierten de cabeza. Después en el segundo tiempo el equipo salió a presionar y llega todo lo raro que ocurre en el partido, el manejo del árbitro, la 'U' no necesita un arbitraje como este. Este señor nos perjudicó bastante en Cusco y ahora también en una cancha complicada como esta, con un jugador menos te perjudica", declaró en conferencia de prensa Mario Viera sobre su análisis del compromiso.

El técnico uruguayo también resaltó la entrega de sus muchachos que dieron pelea durante todo el partido a Universitario de Deportes: "No fuimos tan profundos, pero tuvimos nuestras opciones, el equipo nunca entregó el partido, estamos enteros y sabemos que tenemos ahora una final de locales, donde somos muy fuertes. La actitud del equipo me deja tranquilo".

Finalmente, se volvió a referir al juez del compromiso: "Yo me siento perjudicado, este señor nos ha perjudicado y bastante, no es de ahora. Ya pensábamos que algo podía pasar y ha pasado, ahora hay que dar vuelta a la página". "Le dije que su forma de arbitrar daba tristeza, no lo insulté, le dije que me daba tristeza verlo arbitrar de esa forma", concluyó el técnico de Alianza Atlético.